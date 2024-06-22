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Мерсон назвал Бергкампа лучшим игроком в истории АПЛ, Анри – 2-м: «У Денниса были глаза на затылке. Тьерри играл как 20-летний в лиге до 12 лет»

Мерсон назвал Бергкампа лучшим игроком в истории АПЛ, Анри – 2-м: «У Денниса были глаза на затылке. Тьерри играл как 20-летний в лиге до 12 лет»

«Я поставлю Тьерри Анри на второе место. На мой взгляд, его легко можно поставить на первое. Легко. Он единственный игрок Премьер-лиги на моей памяти, который играл как 20-летний в лиге до 12 лет.

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