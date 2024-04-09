"Legalize!" Украинское общество глубоко больно, и решать эту проблему придётся России

Иван Лизан Анонс президентом Украины Владимиром Зеленским принятия "необходимых шагов" по отношению к захлестнувшей украинское общество эпидемии лудомании очень напоминает бородатый анекдот про еврея, раввина и козу, которую сперва посоветовали купить, а затем рекомендовали продать.