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Ткачук про «Зенит» – позор российского футбола»: «Сильных никогда не любят. Пускай попробуют опередить. Что, у «Спартака» и «Динамо» слабее состав?»

– Вы говорили про «Зенит»: «Частичка моей жизни осталась в Петербурге. Мне нравится этот клуб. Я всегда, когда смотрю, болею за него».

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