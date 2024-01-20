Пока жена не в состоянии: принц Уильям нашел «замену» болеющей Кейт Миддлтон

Принц Уильям нашел «замену» болеющей принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Жена первого в линии на престолонаследие в Британии недавно перенесла операцию на брюшной полости и в ближайшее время не сможет ухаживать за наследниками.
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