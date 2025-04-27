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Яровая: диспансеризация – это знак качества работы системы здравоохранения

Яровая: диспансеризация – это знак качества работы системы здравоохранения

Вице-спикер ГД, депутат фракции «Единая Россия» Ирина Яровая на заседании Президиума Сов.Вице-спикер ГД, депутат фракции «Единая Россия» Ирина Яровая на заседании Президиума Совета законодателей напомнила, что в Госдуме неоднократно предлагали ввести единый стандарт диспансеризации.

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