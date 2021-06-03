Диаспора ли виновата?

Виктор АрхиповПолитикаДиаспора ли виновата? Весенней порой 2021 года россияне бурно обсуждали нашу судебную систему, законы и действия правоохранителей.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNVS66 SergeiShulepovУ каждого человека свои нравы и менталитет. В чужом монастыре со своими правилами не надо предъявления кидать.ССтранникнадо просто сразу стрелять в голову при сопротивлении сотруднику и все пройдетССтранникон напал на сотрудника.... напал........ВЛвалерий лисицынПочему то приезжие считают себя вне наших законов и подчиняться представителям власти не желают, а коли так выход свободен. И нечего лить показушные слёзы. Тот парень был вполне взрослым и видел что перед ним полицейский.ОбозревательпозорКомментировать
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