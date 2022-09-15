Кража кошелька попала на видео в аэропорту Толмачево

Вахтовик из Магадана ожидал свой рейс в аэропорту Толмачево. Там он познакомился с другим пассажиром, сидевшим рядом в зале ожидания, а когда тот уснул, 38-летний транзитный пассажир подсел ближе и вытащил кошелек из куртки случайного знакомого.