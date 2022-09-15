Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Надеюсь, что его нашли ужеТретьи сутки под ...
  • Александр Кравченко
    С палёным бухлом понятно,но при чём здесь спиртосодержащие лекарства? Да и сам спирт иногда необходим.Продажу лекарств ...
  • Николаевна
    Вечная память Герою!Санитар-разведчик...

Кража кошелька попала на видео в аэропорту Толмачево

Кража кошелька попала на видео в аэропорту Толмачево

Вахтовик из Магадана ожидал свой рейс в аэропорту Толмачево. Там он познакомился с другим пассажиром, сидевшим рядом в зале ожидания, а когда тот уснул, 38-летний транзитный пассажир подсел ближе и вытащил кошелек из куртки случайного знакомого.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх