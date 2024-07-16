Палубные летчики Северного флота отработали ведение воздушного боя в небе Заполярья

Кроме того, в ходе выполнения полетных заданий летчики совершенствовали навигационную подготовку и технику пилотирования корабельных истребителей, а также групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп.
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