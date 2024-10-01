Генштаб: срок службы по призыву из-за СВО не изменится

С 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания.Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в беседе с "Красной звездой" отметил, что срок службы по призыву в России остаётся неизменным, несмотря на проведение специальной военной операции.