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Царьград

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Генштаб: срок службы по призыву из-за СВО не изменится

Генштаб: срок службы по призыву из-за СВО не изменится

С 1 октября в России стартовала осенняя призывная кампания.Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский в беседе с "Красной звездой" отметил, что срок службы по призыву в России остаётся неизменным, несмотря на проведение специальной военной операции.

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