Владимир Ераносян: У Киева уже нет времени на реформу армии, поэтому махновщина в системе ВСУ продолжится

Спецслужбы и отдельные бригады вообще не подчиняются Зеленскому и украинскому генштабу. Киевский режим пока не отказался от бригадного принципа построения вооруженных сил и не откажется, потому что времени на это у них уже нет.
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