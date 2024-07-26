Врачи обнаружили пользу умеренного стресса для долголетия

Высокая динамичность современной жизни отодвигает темпы старения у россиян. Долголетие протекает в сопровождении с умеренным стрессом, который также способствует замедлению этих процессов, такие выводы сделали врачи, опрошенные ТАСС.
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