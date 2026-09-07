Классика под открытым небом: в Новоторжском кремле пройдет фестиваль «Музыкальная экспедиция

В Новоторжском кремле пройдет концерт странствующего фестиваля «Музыкальная экспедиция». 12 сентября в 16:00 музей-заповедник «Торжок» приглашает жителей и гостей Тверской области на концерт путешествующего фестиваля «Музыкальная экспедиция».
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