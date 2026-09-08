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Мужчина умер после инъекции для увеличения полового органа

Мужчина умер после инъекции для увеличения полового органа

Бизнесмен и светский лев Иго Убирибо, известный в сети как «Крошка», отправился с женой в отпуск в Бангкок и решил воспользоваться популярной услугой местной клиники — увеличение пениса с помощью гиалуроновой кислоты .

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