Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, ответственность за все последствия будут нести Вашингтон и Тайбэй, заявил во вторник МИД Китая.
Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, ответственность за все последствия будут нести Вашингтон и Тайбэй, заявил во вторник МИД Китая.
Свежие комментарии