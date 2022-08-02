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Китай пообещал принять необходимые меры в ответ на визит Пелоси на Тайвань

Китай в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета, ответственность за все последствия будут нести Вашингтон и Тайбэй, заявил во вторник МИД Китая.

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