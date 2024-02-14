В центре Симферополя из-за обрезки деревьев перекрыты две улицы

Жителям и гостям Симферополя стоит быть внимательными на дорогах в среду, 14 февраля. Сегодня в городе ведутся работы по обрезке деревьев, в связи с чем частично ограничат движение транспорта на улицах Самокиша и Чехова.
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