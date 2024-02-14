ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

633 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ковати
    Так а о чём статья то:)? Что самолёты-разведчики не координируют удары по крымск. мосту:)? Это не так, очень даже коо...Заноза для НАТО: ...
  • Ole Ole
    Виноваты будут Нидерланды. Придётся отвечать по полной со страховкамиЗолото скифов в ц...
  • Валерий Василенко
    Да не нужны они в Крыму. Пусть едут в Сибирь.Сбежавшие из Укра...

В центре Симферополя из-за обрезки деревьев перекрыты две улицы

В центре Симферополя из-за обрезки деревьев перекрыты две улицы

Жителям и гостям Симферополя стоит быть внимательными на дорогах в среду, 14 февраля. Сегодня в городе ведутся работы по обрезке деревьев, в связи с чем частично ограничат движение транспорта на улицах Самокиша и Чехова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх