Россия нанесла "удар по хвостам". Мигранты успели прошмыгнуть. Михаил Делягин призвал к тотальной ревизии гражданств, выданных с 1992 года: "Стоит фундаментальная задача".
Россия нанесла "удар по хвостам". Мигранты успели прошмыгнуть: Делягин призвал к тотальной ревизии
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ГД
Галина Друзина
Согласна надо провести ревизию мигрантов заехавших с 1992года и провести ревизию в гордуре.
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10 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Необходимо немеденно закрыть границы и ввести визовый режим? Выявить всех нелегалов и выкинуть из страны. Для работы въезд по временной рабочей визе по заявке конкретного работодателя с отдыхом в закрытых вахтовых поселках без права выхода из них. Срок не более 90 дней. Нелегалов выявлять и депротировать с запретом въезда в Россию. По окончании рабочей вахты - расчет и под присмотром на самолет и домой, до следующей вахты. Финансовую и уголовную ответственность за ввезенного раотника несёт работдатель. За нарушения режима, порядка или закона, - немедленная депортация с пожизненным запретом на посещение России. Законодательно ввести временный мораторий на предоставление гражданства азиатам. И никаких родственников сюда! Иначе эта многомиллионная армия потенциальных боевиков ИГИЛ обойдется стране во многие тысячи загубленных жизней, дестабилизацию обстановки и угрозу самому существования государства. Для уже купивших гражданство, при любом нарушении закона, - гражданства лишать вместе с близкими родственниками. И всю семью немедленно депортировать без права въезда в будущем.
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9 час.
владимир васильев
да откуда же столько ревизоров то взять? да и самих ревизоров кто будет ревизовать? а потом ревизовавших ревизоров кто будет в тюрьму сажать?
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6 час.
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