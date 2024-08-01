Россия нанесла "удар по хвостам". Мигранты успели прошмыгнуть: Делягин призвал к тотальной ревизии

АЛ

Александр Лагуткин

Необходимо немеденно закрыть границы и ввести визовый режим? Выявить всех нелегалов и выкинуть из страны. Для работы въезд по временной рабочей визе по заявке конкретного работодателя с отдыхом в закрытых вахтовых поселках без права выхода из них. Срок не более 90 дней. Нелегалов выявлять и депротировать с запретом въезда в Россию. По окончании рабочей вахты - расчет и под присмотром на самолет и домой, до следующей вахты. Финансовую и уголовную ответственность за ввезенного раотника несёт работдатель. За нарушения режима, порядка или закона, - немедленная депортация с пожизненным запретом на посещение России. Законодательно ввести временный мораторий на предоставление гражданства азиатам. И никаких родственников сюда! Иначе эта многомиллионная армия потенциальных боевиков ИГИЛ обойдется стране во многие тысячи загубленных жизней, дестабилизацию обстановки и угрозу самому существования государства. Для уже купивших гражданство, при любом нарушении закона, - гражданства лишать вместе с близкими родственниками. И всю семью немедленно депортировать без права въезда в будущем.