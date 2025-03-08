Рубио созвонился с главой МИД Украины и призвал сделать шаги навстречу миру

Все стороны конфликта на Украине должны сделать шаги для обеспечения устойчивого мира. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой украинского МИД Андреем Сибигой, пишет РИА Новости.
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