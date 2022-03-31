Разведчики ЮВО в Ставропольском крае уничтожили заглубленный командный пункт условного противника при поддержке танков и артиллерии

С помощью беспилотной авиации в лесном массиве был вскрыт район активизации условного противника на автотехнике повышенной проходимости, в который для доразведки были направлены войсковые подразделения.
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