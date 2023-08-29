«Пусть сначала отсидят»: депутат Терюшков высказался о критикующих СВО артистах

Юлия Белова Если хотят вернуться - публичное покаяние и подтвержденный факт помощи бойцам, населению новых регионов (Крымчанам - тоже подойдет), или нашей "оборонке". Только после этого можно будет допустить до деятельности в России, и в течение года-двух следить за тем, что они делают

Владимир Соловьев Терешков: был активистом «Молодой Гвардии Единой России», в 2009 году стал руководителем центрального штаба этой организации. Учился в ВУЗЕ и больше ничего о нём интересного не известно. Наверное, он что то типа депутата Милонова, не блеснувшего нигде никакими достижениями.