Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил изданию "Подмосковье сегодня", что артистов, критикующих спецоперацию, нужно отправить за решетку.
«Пусть сначала отсидят»: депутат Терюшков высказался о критикующих СВО артистах
Комментарии
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Юлия Белова
Если хотят вернуться - публичное покаяние и подтвержденный факт помощи бойцам, населению новых регионов (Крымчанам - тоже подойдет), или нашей "оборонке". Только после этого можно будет допустить до деятельности в России, и в течение года-двух следить за тем, что они делают
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8 час.
Владимир Соловьев
Терешков: был активистом «Молодой Гвардии Единой России», в 2009 году стал руководителем центрального штаба этой организации. Учился в ВУЗЕ и больше ничего о нём интересного не известно. Наверное, он что то типа депутата Милонова, не блеснувшего нигде никакими достижениями.
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8 час.
NB
Nikolay Boyko
Главное что ты блеснул здесь своим ГЛУБОКИМ мнением 😂😂😂😂
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5 час.
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