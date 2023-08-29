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«Пусть сначала отсидят»: депутат Терюшков высказался о критикующих СВО артистах

«Пусть сначала отсидят»: депутат Терюшков высказался о критикующих СВО артистах

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил изданию "Подмосковье сегодня", что артистов, критикующих спецоперацию, нужно отправить за решетку.

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Комментарии
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Юлия Белова
Если хотят вернуться - публичное покаяние и подтвержденный факт помощи бойцам, населению новых регионов (Крымчанам - тоже подойдет), или нашей &quot;оборонке&quot;. Только после этого можно будет допустить до деятельности в России, и в течение года-двух следить за тем, что они делают
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8 час.
Владимир Соловьев
Терешков: был активистом «Молодой Гвардии Единой России», в 2009 году стал руководителем центрального штаба этой организации. Учился в ВУЗЕ и больше ничего о нём интересного не известно. Наверное, он что то типа депутата Милонова, не блеснувшего нигде никакими достижениями.
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8 час.
NB
Nikolay Boyko
Главное что ты блеснул здесь своим ГЛУБОКИМ мнением 😂😂😂😂
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5 час.

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