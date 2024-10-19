В Госдепе пообещали награду за информацию о причастных к медиапроекту "Рыбарь"

Программа Государственного департамента Соединенных Штатов Rewards for Justice объявила награду до $10 млн за информацию, способствующую выявлению или местонахождению лиц, якобы причастных к иностранному вмешательству в выборы в США, среди них упоминаются сотрудники российского Telegram-канала "Рыбарь".