📄 Более 20 тысяч крымчан подали заявления для голосования на дому Избиратели, которые заранее подали соответствующие заявления, могут проголосовать по месту нахождения или онлайн (ДЭГ), сообщил председатель Избирательной комиссии РК Михаил Малышев.