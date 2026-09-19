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Крах империи Yeezy, нацистские скандалы и срыв шоу в России: цена раскаяния Канье Уэста

Крах империи Yeezy, нацистские скандалы и срыв шоу в России: цена раскаяния Канье Уэста

Канье Уэст, официально закрепивший за собой короткое имя Ye, уже не первый год балансирует между статусом музыкального визионера и репутацией главного разрушителя собственной жизни.

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