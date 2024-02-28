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ПОЛОУМНЫЕ УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ГРОЗЯТ КУЛАЧОНКАМИ ИРАНУ, КИТАЮ И СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

ПОЛОУМНЫЕ УКРАИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ГРОЗЯТ КУЛАЧОНКАМИ ИРАНУ, КИТАЮ И СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Валентин ЛЕСНИК Нет врага опасней дурака. Эта поговорка точно отражает поведение украинских политиков, по недоумию провоцирующих конфликты с влиятельными государствами.

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