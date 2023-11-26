Новая схема мошенничества с QR-кодами появилась в России

Мошенники начали использовать новую схему обмана с QR-кодами. Только за последний месяц количество инцидентов с квишингом – именно так называется новый способ обмана – по всему миру увеличилось на 100 процентов.
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