Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    Наводить контакты это очень сложное дело. Поэтому если удаётся найти точки соприкосновения, то это дорогого стоит и э...Ушаков: Президент...
  • Эльдар Алиев
    Кто его выпустил 🤦‍♂️🤬Володин: Чубайс «...
  • Игорь Костоглод
    Там сажать не пересажать...Главу департамент...

Макрон прибыл в охваченную беспорядками Новую Каледонию

Макрон прибыл в охваченную беспорядками Новую Каледонию

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Новую Каледонию, где вспыхнули беспорядки. Такой информацией делится ABC News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
А ведь этого Моню Макрона, чисто случайно, может и шальная пуля &quot;ужалить&quot; в башку. Африка дело такое, там все может быть и это все может быть с кем угодно. Тем более, что Моня приехал посмотреть на то как там постреливают, жгут и калечат. Не осторожно Моня поступает, ведь от того, что может стать мишенью он сам не застрахован. Не дай Бог, конечно, но все может быть.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх