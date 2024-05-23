Макрон прибыл в охваченную беспорядками Новую Каледонию

АндрейБорков

А ведь этого Моню Макрона, чисто случайно, может и шальная пуля "ужалить" в башку. Африка дело такое, там все может быть и это все может быть с кем угодно. Тем более, что Моня приехал посмотреть на то как там постреливают, жгут и калечат. Не осторожно Моня поступает, ведь от того, что может стать мишенью он сам не застрахован. Не дай Бог, конечно, но все может быть.