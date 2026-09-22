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Царьград

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В Новосибирске открылся кинофестиваль с 500 заявками из 65 стран

В Новосибирске открылся кинофестиваль с 500 заявками из 65 стран

В Новосибирске до 27 сентября в центре культуры и отдыха «Победа» проходит международный кинофестиваль «Встречи в Сибири», в афишу которого вошли чуть более 50 картин из 15 стран.

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