Крестоносцы штурмуют Константинополь в ХI в.

Взятие Иерусалима в июле 1099 года. Начало XIV в. Национальная библиотека. Париж. Франция В последней статье, связанной с осадами Константинополя, мы остановились на том, что после десятилетних столкновений и восстаний ромейских полководцев в Византии к власти пришёл Алексей I Комнин (1081–1118).