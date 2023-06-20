Крестоносцы штурмуют Константинополь в ХI в.

Взятие Иерусалима в июле 1099 года. Начало XIV в. Национальная библиотека. Париж. Франция В последней статье, связанной с осадами Константинополя, мы остановились на том, что после десятилетних столкновений и восстаний ромейских полководцев в Византии к власти пришёл Алексей I Комнин (1081–1118).
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