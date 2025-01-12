Ситуация с мазутом в Херсонской области - что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. На фоне аварии в Керченском проливе, которая произошла 15 декабря и привела к утечке значительного количества нефтепродуктов, Херсонская область усилила экологический контроль.
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