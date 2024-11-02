Что Трамп может потребовать от Путина: Без Украины и отвода войск не обошлось

ИМ

Ильдус Мамлеев

Трамп ни чего не может потребовать! От слов совсем, нет у него ни каких возможностей, фсё закончились! Санкции разрушают Запад, а воевать с Россией у него "кишка тонка"! Это гарантированно уничтожит всю Америку! Попросить может, но не требовать!