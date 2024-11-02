Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 693 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    то что в 90-е кто мог, умел и хотел, покупали предприятия, ресурсы и т.д. "за здрасьте" это понятно. Весть вопрос в т...Кланы, кравшие у ...
  • Нина Лубенкова
    Молодец !! У нас очень мирные люди!!Кадыров отозвал с...
  • Валентин Воробьев
    Надо было пригласить уборщицу, чтобы убрала разбросанные документы в мусорное ведро - пусть назад вернется и их разби...Мигрант в слезах ...

Что Трамп может потребовать от Путина: Без Украины и отвода войск не обошлось

Что Трамп может потребовать от Путина: Без Украины и отвода войск не обошлось

Бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине рассказал, что Дональд Трамп потребует от России в случае своей победы на выборах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Трамп ни чего не может потребовать! От слов совсем, нет у него ни каких возможностей, фсё закончились! Санкции разрушают Запад, а воевать с Россией у него &quot;кишка тонка&quot;! Это гарантированно уничтожит всю Америку! Попросить может, но не требовать!
Ответить
11 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Уолкер ты шакал, заруби на своей сливе-он может требовать только у своей нации пЯдерастов!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх