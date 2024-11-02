Бывший спецпредставитель госдепартамента США по Украине рассказал, что Дональд Трамп потребует от России в случае своей победы на выборах.
Что Трамп может потребовать от Путина: Без Украины и отвода войск не обошлось
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Трамп ни чего не может потребовать! От слов совсем, нет у него ни каких возможностей, фсё закончились! Санкции разрушают Запад, а воевать с Россией у него "кишка тонка"! Это гарантированно уничтожит всю Америку! Попросить может, но не требовать!
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11 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Уолкер ты шакал, заруби на своей сливе-он может требовать только у своей нации пЯдерастов!
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11 час.
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