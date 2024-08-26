Компания IMA Group приобрела подразделения Sarong Packaging Machinery и Packaging Materials

По заявлению IMA Group, приобретение подразделений Sarong Packaging Machinery и Packaging Materials, в которых в общей сложности работают 125 сотрудников, обогащает портфель упаковочных решений, предоставляемых IMA Group.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии