Бывший муж Нюши сделал громкое признание о браке с певицей

В 2024-м Нюша и Игорь Сивов развелись спустя семь лет брака. Последние годы все к этому и шло. Сообщалось, что мужчина изменил певице в 2022-м, но как бы она ни пыталась его простить, склеить разбитую чашку уже не удалось.