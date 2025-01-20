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Мода и Шоу-бизнес

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Бывший муж Нюши сделал громкое признание о браке с певицей

Бывший муж Нюши сделал громкое признание о браке с певицей

В 2024-м Нюша и Игорь Сивов развелись спустя семь лет брака. Последние годы все к этому и шло. Сообщалось, что мужчина изменил певице в 2022-м, но как бы она ни пыталась его простить, склеить разбитую чашку уже не удалось.

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