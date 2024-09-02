Экипаж Су-34 ударил по скоплению боевиков и технике ВСУ в Курской области

Удар был нанесен авиационными бомбами Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России ночью нанес удар по скоплению боевиков и технике украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
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