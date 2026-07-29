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Смарт-аккаунты Safe обработали почти 130 миллионов транзакций за рекордный квартал

Смарт-аккаунты Safe обработали почти 130 миллионов транзакций за рекордный квартал

Протокол криптокошелька Safe продемонстрировал очередной квартал роста числа пользователей, на этот раз обработав почти 130 миллионов транзакций и завершив квартал с общим количеством созданных аккаунтов Safe более 63 миллионов, что на 20% больше, чем годом ранее.

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