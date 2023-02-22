Пеп после 1:1 с «Лейпцигом»: «Люди ожидали, что мы победим 5:0, но это нереально. Я доволен игрой»

Пеп Гвардиола подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Лейпцигом» (1:1). – «Сити» провел хороший первый тайм, что случилось потом? – «Лейпциг» заставил нас идти вперед, подниматься выше, но после пропущенного гола мы вернулись и провели хорошие 15-20 минут.
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