Новейшая «Нива», минивэн и B-Cross: все о премьерах АвтоВАЗа

Накануне Волжский автозавод посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. В Тольятти высокопоставленному гостю показали все перспективные проекты Lada: такой насыщенной открытой презентации не было никогда! За три года на рынок должны выйти три абсолютно новые модели невиданных сегментов.
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