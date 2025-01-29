Новейшая «Нива», минивэн и B-Cross: все о премьерах АвтоВАЗа

Накануне Волжский автозавод посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. В Тольятти высокопоставленному гостю показали все перспективные проекты Lada: такой насыщенной открытой презентации не было никогда! За три года на рынок должны выйти три абсолютно новые модели невиданных сегментов.