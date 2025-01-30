Глава МИД Бочоришвили: Грузия приветствует укрепление партнерства Армении с ЕС

Правительство Грузии приветствует укрепление отношений Армении с Европейским союзом и США. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции в Ереване с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает ТАСС.
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