Глава МИД Бочоришвили: Грузия приветствует укрепление партнерства Армении с ЕС

Правительство Грузии приветствует укрепление отношений Армении с Европейским союзом и США. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции в Ереване с армянским коллегой Араратом Мирзояном, передает ТАСС.