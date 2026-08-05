На балансах американских бигтехов пока не учтен $1 трлн трат на ИИ-инфраструктуру

Обязательства Microsoft, Meta*, Oracle, Amazon и Alphabet выплатить в будущем в сумме $1,09 трлн за аренду, преимущественно дата-центров, пока не учитываются в их финансовых показателях, обратило внимание Reuters.
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