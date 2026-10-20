Силы ПВО за прошедшие сутки сбили над российскими регионами 383 беcпилотника. Об этом сообщают "Известия" во вторник, 20 октября, со ссылкой на Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЮ Жители пожаловали...
- МЕ За год сумма банк...
- АС Тулякам могут бес...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым