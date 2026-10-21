Мужчина бил, оскорблял и угрожал убийством дочери 2011 года рождения с марта по апрель 2026 года. Вину он не признал, заявив, что девочка его оговаривает.
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