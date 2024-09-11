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Поклонская объяснила, зачем нарисовала руны на школьной доске

Поклонская объяснила, зачем нарисовала руны на школьной доске

Наталья Поклонская заявила, что нарисовала руны на школьной доске по просьбе школьников.Экс-прокурор Крыма и действующий советник генпрокурора России Наталья Поклонская провела открытый урок "Разговоры о важном№ в одной из школ Херсонской области.

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