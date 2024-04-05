Индиец попал в самое холодное место мира: видео из Оймякона где бывает до -72

Путешественник из Индии приехал в один из самых холодных населенных пунктов на всей планете. Температура воздуха в городе может опускаться до минус 72 градусов: свою прогулку по замерзшим улицам мужчина снял на видео.
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