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Индиец попал в самое холодное место мира: видео из Оймякона где бывает до -72

Индиец попал в самое холодное место мира: видео из Оймякона где бывает до -72

Путешественник из Индии приехал в один из самых холодных населенных пунктов на всей планете. Температура воздуха в городе может опускаться до минус 72 градусов: свою прогулку по замерзшим улицам мужчина снял на видео.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
ИНДИЯ ТО ЖЕ ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К РОССИЙСКОЙ ТЕРРИТОРИИ?!
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21 час.
М
ММ
Ага, чтоб переселить в Оймякон пару миллиончиков индийцев..
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21 час.

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