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СССР-Россия

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Politico: Путин поставил на место натовских лидеров

Politico: Путин поставил на место натовских лидеров

  Россия и Иран готовы жёстко ответить Западу Владимир Путин снова переиграл натовцев. В разгар секретной дискуссии, которую затеяли западные хозяева Украины о применении ракет по территории России, президент четко прочертил «красную линию».

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Комментарии
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Александр Салтановский
Очередная красная линия, чуть потолще предыдущих! А надо так - после применения ракет по территории России, автоматически через 24 часа (время на  эвакуацию населения) будет нанесён удар ТЯО по лОндону, потом не говорите, что вас не предупреждали!
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17 час.
ПавелЗзаварзин
!!!
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17 час.

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