Politico: Путин поставил на место натовских лидеров

Александр Салтановский

Очередная красная линия, чуть потолще предыдущих! А надо так - после применения ракет по территории России, автоматически через 24 часа (время на эвакуацию населения) будет нанесён удар ТЯО по лОндону, потом не говорите, что вас не предупреждали!