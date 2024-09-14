Россия и Иран готовы жёстко ответить Западу Владимир Путин снова переиграл натовцев. В разгар секретной дискуссии, которую затеяли западные хозяева Украины о применении ракет по территории России, президент четко прочертил «красную линию».
Politico: Путин поставил на место натовских лидеров
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Очередная красная линия, чуть потолще предыдущих! А надо так - после применения ракет по территории России, автоматически через 24 часа (время на эвакуацию населения) будет нанесён удар ТЯО по лОндону, потом не говорите, что вас не предупреждали!
Ответить
17 час.
ПавелЗзаварзин
!!!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии