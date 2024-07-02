Пятиборка из Северного выиграла юниорский чемпионат мира в Египте

На проходящем в Александрии (Египет) первенстве мира по современному пятиборью среди юниоров спортсменки Московской академии современного пятиборья, расположенной в районе Северный, отлично выступили, завоевав две медали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии