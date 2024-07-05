В России предложили популяризировать идею сохранения архитектурного наследия

С инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением об учреждении специального государственного знака для волонтёров, активистов и организаций, которые на добровольной основе занимаются спасением архитектурно-бытового разнообразия российских городов.