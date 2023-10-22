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Как колебания гормонов во время менструального цикла влияют на женский мозг?

Как колебания гормонов во время менструального цикла влияют на женский мозг?

Связь между колебаниями уровней гормонов, вырабатываемых яичниками в течение менструального цикла, и структурными изменениями в мозге женщин обнаружили исследователи из Института когнитивных способностей человека и наук о мозге Макса Планка в Германии.

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