Как колебания гормонов во время менструального цикла влияют на женский мозг?

Связь между колебаниями уровней гормонов, вырабатываемых яичниками в течение менструального цикла, и структурными изменениями в мозге женщин обнаружили исследователи из Института когнитивных способностей человека и наук о мозге Макса Планка в Германии.
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