Набираем скорость: транспорт на проспекте Ленина в Челябинске поехал быстрее

Организатор перевозок оценил эффект от выделенной полосы.Время проанализировать появление выделенной полосы для общественного транспорта на проспекте Ленина — так решили в ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области".
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