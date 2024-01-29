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Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию подразделений ВСУ на артемовском направлении

Расчеты РСЗО «Град» сорвали ротацию подразделений ВСУ на артемовском направлении

Минобороны России 29 января показало ликвидацию российскими артиллеристами с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке совершить ротацию подразделений на артемовском направлении в зоне проведения спецоперации.

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