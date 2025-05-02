Рекордный снег обрушился на Москву: побит 116-летний рекорд осадков

В Московском регионе зафиксирован рекорд снегопада, превзошедший показатели 116-летней давности. Особенно пострадал Зеленоград, где сильные осадки привели к повреждению десятков автомобилей из-за обрушения деревьев.
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