Не надо пинать поверженного льва, некрасиво. Не уподобляйтесь уродам с Запада, которые ржали и плясали на костях Хусейна, Каддафи, жадно жрали видео с их пытками и мучениями, с видео о том, как грабили, убивали Ирак, Ливию, бомбили мирные процессии со свадеб и похорон.