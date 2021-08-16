В Подмосковье полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в хищении денежных средств у пенсионеров

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о. в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении денежных средств задержаны две женщины в возрасте 32 и 49 лет, одна из которых ранее неоднократно судима.